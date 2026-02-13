Nuove licenze Taxi e Ncc | più di 30 richieste pronta la graduatoria

A causa dell'alto interesse, sono arrivate 36 domande per ottenere nuove licenze Taxi e Ncc. La graduatoria è pronta, e le richieste sono più di trenta. Questo concorso pubblico mira a regolare il settore e a rispondere alla crescente domanda di servizi di trasporto nella città. Tra i partecipanti ci sono sia driver esperti che nuovi operatori, pronti a offrire un servizio più efficiente ai cittadini.

Sono stati 36 in tutto i partecipanti al concorso pubblico per l’assegnazione di licenze per l’esercizio del servizio di Taxi e Noleggio con conducente. Nel dettaglio, sono state presentate 4 domande per l’assegnazione di due licenze Taxi e 32 per il rilascio di 7 autorizzazioni Ncc fino a nove posti. L’avviso era stato pubblicato agli inizi di novembre e la scadenza era sta fissata al 19 dicembre a seguito di proroga. La Commissione preposta, riscontrate diverse ‘anomalie’ nella complicazione della domanda relativamente alle autorizzazioni NCC, ha anche disposto l’attivazione del soccorso istruttorio.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

