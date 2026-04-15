Banda di ragazzine incivili dinanzi al Comune poi i danni alla nuova pavimentazione del parco giochi | l' ira della sindaca
Una sedia è stata gettata nella vasca davanti al municipio, mentre poco dopo è stata causata la rottura della nuova pavimentazione anti-trauma installata nel parco giochi. Questi episodi sono stati segnalati come azioni di un gruppo di ragazzine che si sono comportate in modo incivile, attirando l’attenzione delle autorità locali. La sindaca ha espresso solidarietà alle persone coinvolte e ha annunciato interventi per migliorare la sicurezza e il decoro dell’area.
Prima la sedia gettata nella vasca dinanzi al Comune, poi i danni alla pavimentazione anti-trauma del parco giochi appena installata. Amaro lo sfogo sui social della sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese che, attraverso un video, ha reso noto che 5 ragazzine sono le autrici dell'atto vandalico.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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