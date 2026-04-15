Banda di ragazzine incivili dinanzi al Comune poi i danni alla nuova pavimentazione del parco giochi | l' ira della sindaca

Una sedia è stata gettata nella vasca davanti al municipio, mentre poco dopo è stata causata la rottura della nuova pavimentazione anti-trauma installata nel parco giochi. Questi episodi sono stati segnalati come azioni di un gruppo di ragazzine che si sono comportate in modo incivile, attirando l’attenzione delle autorità locali. La sindaca ha espresso solidarietà alle persone coinvolte e ha annunciato interventi per migliorare la sicurezza e il decoro dell’area.