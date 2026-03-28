A Titignano, nel comune di Cascina, è stato aperto un nuovo parco giochi dedicato a don Romeo Vio, che ha servito la comunità come curato per più di 50 anni. Il parco, chiamato Parco Robinson, presenta una pavimentazione antitrauma di qualità e nuove strutture per i bambini. L'inaugurazione ha avuto luogo recentemente, segnando il ripristino di uno spazio dedicato ai più giovani.

E' stato inaugurato a Titignano, nel comune di Cascina, il rinnovato Parco Robinson, intitolato a don Romeo Vio che è stato il curato del paese per oltre 50 anni. Tantissimi bambini con genitori e nonni hanno partecipato al taglio del nastro della struttura. "Come amministrazione comunale - ha detto il sindaco Michelangelo Betti - siamo lieti che in questa fase finale del mandato amministrativo siamo riusciti a realizzare anche questo parco. Abbiamo creduto e investito su questo tipo di strutture in vari punti del territorio, per far sì che siano spazi non solo per il gioco dei bimbi, ma anche un vero e proprio spazio sociale di aggregazione per le famiglie residenti nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Nuova vita per il Parco Robinson di Titignano: giochi e pavimentazione antitrauma di qualità

Articoli correlati

Giovedì l'inaugurazione del nuovo parco giochi di TitignanoCascina, 24 marzo 2026 – Un nuovo parco giochi a disposizione di tutti i bambini di Titignano, in ricordo di don Romeo Vio.

Colleferro, nuova vita per i giardini di Colle Sant'Antonino: inaugurati i giochi rinnovati e il barÈ stata una domenica di festa e di rinascita per il quartiere di Colle Sant'Antonino, nella parte alta della città.

Approfondimenti e contenuti su Parco Robinson di

Temi più discussi: Disperse le ceneri di Mauro Morandi: Era l’ultimo Robinson Crusoe; Fondi europei per la tutela ambientale in Val Pellice; Viabilità a Rende: nuovi percorsi, fermate e divieti per gli autobus urbani, extraurbani ed interregionali.

Nuova Vita per il Parco di PinocchioComunicato Stampa Parco di Pinocchio: Il 28 marzo, a partire dalle ore 11, si festeggerà l’attesa rinascita del Parco di Pinocchio. Si inaugura una nuova stagione, grazie al cambio di gestione, passat ... parksmania.it

Il regalo di Iginio Straffi. Giochi a Villa Cozza, nuova vita per il parcoGiocavo in questo parco da piccolo, il dono significa che i bambini di oggi possono ancora socializzare e fare amicizie, nel tempo degli smartphone, fisicamente. Iginio Straffi, Ceo di Rainbow, ... ilrestodelcarlino.it

Delia. Il 28 marzo alle 17 al Parco Robinson sarà inaugurata la Panchina Gialla, simbolo di lotta all'endometriosi - facebook.com facebook