Banda di ladri bloccata al casello Refurtiva nascosta in macchina

I carabinieri del radiomobile di Osimo hanno intercettato e fermato ieri mattina una banda di ladri d’appartamento al casello autostradale di Loreto-Porto Recanati. Durante le operazioni, è stata trovata e sequestrata una quantità di refurtiva nascosta all’interno di un’auto. Gli investigatori stanno proseguendo con le verifiche per chiarire eventuali collegamenti con altri reati e identificare tutte le persone coinvolte.

Sono stati i carabinieri del radiomobile di Osimo a fermare ieri mattina una banda di ladri d’appartamento al casello autostradale di Loreto-Porto Recanati. Erano circa le 6 e in un attimo a sirene spiegate diverse pattuglie si sono dirette in quel punto dell’A14. Infatti i militari dell’Arma li avevano intercettati diverse ore prima nell’osimano. E così, all’interno della macchina usata dai malfattori, hanno scovato la refurtiva. C’erano una fede nuziale, un ferma banconote in oro e duemila e 90 euro, che sono risultati rubati la notte precedente in un’abitazione di Osimo. Non solo: erano in possesso di altri 605 euro, poi sequestrati, perché ritenuti provento di ulteriori furti commessi sempre in zona.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Banda di ladri bloccata al casello. Refurtiva nascosta in macchina Raffica di furti al cimitero. Ladri presi con la refurtivaRaffica di furti al cimitero di Turigliano, dove neppure il riposo dei defunti è risparmiatoi. Spacciava vicino al casello con la droga nascosta in un calzino nel suv: in manetteDopo una serie di “soffiate” su un presunto giro di spaccio, il personale della Squadra giudiziaria della Polizia locale di Rimini ha deciso di...