Banda di ladri bloccata al casello Refurtiva nascosta in macchina
I carabinieri del radiomobile di Osimo hanno intercettato e fermato ieri mattina una banda di ladri d’appartamento al casello autostradale di Loreto-Porto Recanati. Durante le operazioni, è stata trovata e sequestrata una quantità di refurtiva nascosta all’interno di un’auto. Gli investigatori stanno proseguendo con le verifiche per chiarire eventuali collegamenti con altri reati e identificare tutte le persone coinvolte.
Sono stati i carabinieri del radiomobile di Osimo a fermare ieri mattina una banda di ladri d’appartamento al casello autostradale di Loreto-Porto Recanati. Erano circa le 6 e in un attimo a sirene spiegate diverse pattuglie si sono dirette in quel punto dell’A14. Infatti i militari dell’Arma li avevano intercettati diverse ore prima nell’osimano. E così, all’interno della macchina usata dai malfattori, hanno scovato la refurtiva. C’erano una fede nuziale, un ferma banconote in oro e duemila e 90 euro, che sono risultati rubati la notte precedente in un’abitazione di Osimo. Non solo: erano in possesso di altri 605 euro, poi sequestrati, perché ritenuti provento di ulteriori furti commessi sempre in zona.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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