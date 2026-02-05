Assalti ai bancomat con la tecnica della ' marmotta' | smantellata banda 3 baresi tra gli arrestati

I carabinieri di Taranto hanno smantellato una banda di ladri specializzati in assalti ai bancomat. Nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno arrestato cinque persone, tra cui tre provenienti da Bari. La banda usava la tecnica chiamata 'marmotta' per entrare nelle casseforti dei bancomat e rubare denaro. Le forze dell’ordine hanno messo fine alle loro azioni, portando in cella alcuni dei componenti del gruppo.

