Assalti ai bancomat con la tecnica della ' marmotta' | smantellata banda 3 baresi tra gli arrestati
I carabinieri di Taranto hanno smantellato una banda di ladri specializzati in assalti ai bancomat. Nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno arrestato cinque persone, tra cui tre provenienti da Bari. La banda usava la tecnica chiamata 'marmotta' per entrare nelle casseforti dei bancomat e rubare denaro. Le forze dell’ordine hanno messo fine alle loro azioni, portando in cella alcuni dei componenti del gruppo.
Cinque persone sono state tratte in arresto nella serata di mercoledì 4 febbraio dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Taranto. I fermati sarebbero i componenti di una presunta banda specializzata in assalti ai bancomat con la cosiddetta “tecnica della marmotta”.Come riportato da.🔗 Leggi su Baritoday.it
