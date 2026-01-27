Usa Kose WB | crescita potenziale salita a +2,2 o +2,4% oltre le attese
L’economia statunitense mostra segni di crescita potenziale più rapida, con stime che si attestano tra +2,2 e +2,4%. Secondo Ayhan Kose, vicedirettore economico della Banca Mondiale, questa resilienza evidenzia una ripresa stabile dopo recenti shock globali. Un quadro che suggerisce una fase positiva per il Paese, con possibili implicazioni per le prospettive economiche future.
New York, 27 gen. (askanews) – L’economia statunitense potrebbe aver imboccato un sentiero di crescita potenziale più rapido secondo Ayhan Kose, vicedirettore economico della Banca Mondiale, dimostrando la resilienza degli Stati Uniti dopo una serie di shock globali. In un’intervista alla piattaforma Dow Jones, Kose ha spiegato che il Pil Usa è cresciuto del 2,1% nel 2025, portando la media dal 2022 al 2,6%, contro il 2,2% del decennio pre-pandemia. Un ritmo che potrebbe suggerire un “livello più alto” di crescita potenziale rispetto all’attuale stima del Congressional Budget Office, pari all’1,8%.🔗 Leggi su Ildenaro.it
