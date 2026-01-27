Spreco alimentare 2025 | crescita doppia cifra in Italia

Nel 2025, il contrasto allo spreco alimentare in Italia ha registrato una crescita significativa, evidenziando l'impegno crescente per ridurre gli sprechi e promuovere un consumo più responsabile. Questa tendenza riflette l'importanza di iniziative e politiche volte a sensibilizzare la società su un tema cruciale per l'ambiente e l'economia nazionale.

(Adnkronos) – Il contrasto allo spreco alimentare in Italia ha segnato un'accelerazione senza precedenti nel corso del 2025. Secondo i dati recenti, il volume di pasti recuperati negli ultimi ventiquattro mesi ha quasi eguagliato i risultati ottenuti nel sestennio 2018-2023. Questo cambio di passo riflette una maggiore consapevolezza dei consumatori e una integrazione più profonda delle soluzioni digitali nelle filiere del retail e dell'industria. L'ultimo anno solare si è concluso con un incremento del 13% nel recupero delle eccedenze alimentari rispetto al 2024. Il sistema, basato sul modello dei marketplace per l'invenduto, ha permesso di sottrarre allo smaltimento 7,8 milioni di pasti in un solo anno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

