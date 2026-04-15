Da oggi, mercoledì 15 aprile, è disponibile in streaming su Prime Video il nuovo film Balls Up - Palle al sicuro, una commedia d'azione dai toni decisamente scorretti che promette scintille. Il film vanta una coppia di protagonisti d'eccezione: Mark Wahlberg, l'indimenticabile John della saga di Ted, e Paul Walter Hauser, acclamato per le sue interpretazioni in Richard Jewell e Black Bird. Dietro la macchina da presa troviamo Peter Farrelly, regista capace di spaziare dai cult della comicità come Tutti pazzi per Mary al trionfo dell'Oscar con Green Book, mentre la produzione e la sceneggiatura portano la firma di Rhett Reese e Paul Wernick, il geniale duo creativo dietro ai successi globali di Deadpool e Benvenuti a Zombieland.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Balls Up - Palle al sicuro: dal 15 aprile su Prime Video la nuova commedia d'azione

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