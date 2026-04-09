Meloni se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità

Da lanazione.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Se il conflitto in Iran dovesse intensificarsi ulteriormente, è previsto che l'Unione Europea consideri la sospensione del Patto di stabilità. La premier ha dichiarato che, in caso di una nuova recrudescenza, si dovrà valutare una risposta europea simile a quella adottata durante la pandemia, coinvolgendo strumenti e approcci analoghi. La decisione sarà presa sulla base di eventuali sviluppi sul campo e dell’evolversi della situazione internazionale.

"Se ci sarà una nuova recrudescenza" del conflitto in Iran "dovremo porci seriamente il tema di una risposta europea non dissimile per approccio e strumenti da quella messa in campo per la pandemia. In quel caso non dovrebbe e essere un tabù ragionare sulla possibile sospensione temporanea del Patto di stabilità e crescita: non una deroga per singolo Stato membro ma un provvedimento generalizzato". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua "informativa sull'azione del governo", in aula alla Camera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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