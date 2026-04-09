Meloni se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità

Se il conflitto in Iran dovesse intensificarsi ulteriormente, è previsto che l'Unione Europea consideri la sospensione del Patto di stabilità. La premier ha dichiarato che, in caso di una nuova recrudescenza, si dovrà valutare una risposta europea simile a quella adottata durante la pandemia, coinvolgendo strumenti e approcci analoghi. La decisione sarà presa sulla base di eventuali sviluppi sul campo e dell’evolversi della situazione internazionale.

"Se ci sarà una nuova recrudescenza" del conflitto in Iran "dovremo porci seriamente il tema di una risposta europea non dissimile per approccio e strumenti da quella messa in campo per la pandemia. In quel caso non dovrebbe e essere un tabù ragionare sulla possibile sospensione temporanea del Patto di stabilità e crescita: non una deroga per singolo Stato membro ma un provvedimento generalizzato". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua "informativa sull'azione del governo", in aula alla Camera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meloni, se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità Leggi anche: Meloni: «Governiamo per 5 anni. Se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità» Il vice presidente Ue Sejourne: «Non lasceremo affondare l’industria italiana». Ma allontana l’ipotesi di sospendere il Patto di stabilitàIl vicepresidente della Commissione europea e delegato all’Industria, Stephane Sejourne è arrivato all’audizione di oggi, 8 aprile, alle commissioni... Temi più discussi: Meloni si convinca che per andare avanti deve chiedere la sospensione del Patto di Stabilità; Meloni d’Arabia: Energia a rischio se la situazione peggiora; L’appello all’unità di Meloni sulla crisi iraniana ma Salvini vuole il gas da Mosca; Meloni riappare a Gedda: Siamo qui per dare una mano. Meloni alla Camera: Se crisi energetica peggiora sospendere patto di stabilitàQualora la crisi dei prezzi energetici dovesse subire un'ulteriore escalation a causa del conflitto in Medio Oriente l'Europa dovrebbe intervenire, non dovrebbe essere un tabù ragionare sulla sospen ... msn.com Iran, Meloni: se crisi prosegue ragionare su stop a Patto StabilitàMilano, 9 apr. (askanews) - 'Se la crisi in Medio Oriente vedrà una nuova recrudescenza, dovremo porci seriamente il tema di una risposta ... notizie.tiscali.it Oggi Matteo Salvini attacca il Patto di Stabilità definendolo una “camicia di forza”. Parole che suonano sorprendenti, se non fosse che quella stessa “camicia” è stata approvata dal suo governo. A dare il via libera alla riforma, infatti, è stato il ministro leghista Gi - facebook.com facebook Oggi il ministro Salvini ci ha riservato un’altra perla delle sue. Il Patto di Stabilità, stando a una sua dichiarazione, è “una camicia di forza”. Gli rinfreschiamo un po’ la memoria: questa camicia di forza l’ha cucita il ministro leghista Giorgetti, che lo scorso 20 dice x.com