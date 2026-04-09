UE Dombrovskis | non ci sono condizioni per sospendere il Patto di stabilità

L'Unione Europea ha chiarito che attualmente non ci sono le condizioni per sospendere il Patto di stabilità e di crescita. Secondo un rappresentante dell’UE, la sospensione dipende dall’attivazione di una clausola generale, che si può applicare solo in presenza di un grave deterioramento dell’economia nell’area euro o nell’intera Unione. La decisione non è stata presa e richiede specifiche condizioni economiche.

“Sulla sospensione del Patto di stabilità e di crescita, è legata alla clausola generale di sospensione e la condizione per attivare la clausola è di avere un grave deterioramento dell’economia nell’area euro o nell’intera Ue. E attualmente non siamo in questo scenario”, anche considerando il potenziale impatto economico della guerra in Iran “è di rallentamento ma non di grave deterioramento”. Lo ha ribadito il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis durante una audizione al Parlamento Ue.”Ovviamente continuiamo a monitorare la situazione e risponderemo come appropriato”, ha aggiunto. (askanews) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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