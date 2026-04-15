Bacoli sindaco dichiara guerra ad American Auto | Avviata procedura per chiusura

Il sindaco di Bacoli ha annunciato l’avvio di una procedura per la chiusura di American Auto, concessionaria coinvolta in numerose denunce da parte di clienti che accusano truffe. La decisione segue un approfondimento delle attività dell’azienda, che ha sollevato sospetti tra la popolazione e le autorità locali. L’amministrazione comunale ha comunicato di aver adottato tutte le misure necessarie per tutelare i cittadini coinvolti.

Il comune di Bacoli dichiara guerra ad American Auto, la nota concessionaria finita al centro di decine di denunce da parte di presunti truffati. Ad annunciarlo, via social, è il sindaco Josi Gerardo della Ragione con un lungo post: "Vi informo che abbiamo appena avviato il procedimento di chiusura per una nota attività che vende autovetture. Qui a Bacoli. È un atto di giustizia. Perché facciamo luce su recenti gravi irregolarità che abbiamo rilevato nella documentazione amministrativa". Il primo cittadino spiega di aver letto "tantissimi messaggi privati che mi sono giunti da cittadini da tutta Italia, che mi hanno denunciato truffe di ogni tipo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Bacoli, sindaco dichiara guerra ad American Auto: “Avviata procedura per chiusura” Notizie correlate Leggi anche: Oh, levate quell’acqua ferma! Il sindaco dichiara guerra alle zanzare rompiscatole Porto turistico “Marina di Pastena”: avviata la procedura VIA al Ministero dell’AmbienteDepositata l’istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale: ampliamento dell’approdo, nuovi servizi e strutture sul waterfront.