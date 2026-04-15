Baciò la statua simbolo della tragedia coreana | lo Youtuber Johnny Somali condannato a sei mesi di carcere

Un noto streamer è stato condannato a sei mesi di reclusione in Corea del Sud per aver toccato e baciato una statua commemorativa legata alla tragedia delle

Lo streamer Johnny Somali è stato condannato a sei mesi di carcere in Corea del Sud per aver profanato una statua dedicata alle "donne di conforto". Il tribunale di Seul ha sanzionato i suoi contenuti provocatori e l'assenza di un vero pentimento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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