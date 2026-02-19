Marcello Franzoso, padre dello sciatore morto sei mesi fa, rivela che per lui lo sci non ha più senso dopo la tragedia. La perdita del figlio ha portato la famiglia a chiudere con la passione che li univa, lasciando un vuoto incolmabile. La sua voce si spezza mentre spiega come il dolore abbia cancellato ogni desiderio di tornare in montagna. La famiglia Franzoso non frequenta più le piste e ha deciso di allontanarsi dal mondo dello sci. La loro esperienza rimane un dolore aperto e vivo.

Il padre dello sciatore scomparso. “Non esiste più lo sci, per noi”, dice Marcello Franzoso, con la voce ancora carica di dolore in un’intervista a Repubblica. È il padre di Matteo, lo sciatore azzurro che a settembre ha perso la vita sulle piste di La Parva, in Cile. “In questi tempi di festa olimpica diffusa che ci ha dimenticato, anzi cancellato”. Mostra il video dell’ultimo volo in allenamento, racconta la caduta oltre la rete di protezione e i due giorni di coma che hanno messo fine all’agonia di suo figlio. “Un dolore ancora ingestibile”, ammette. Un vuoto così profondo che ha spinto Michele, l’altro figlio, a sfogarsi sui social con un attacco a Franzoni, il giovane argento olimpico, amico e compagno di squadra di Matteo, che dal trauma di quei giorni ha ripreso la stagione migliore. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - 'Per noi lo sci non esiste più': il dolore della famiglia Franzoso a sei mesi dalla tragedia

