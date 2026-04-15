Azienda casertana vince il premio Benemeriti della Vitivinicoltura a Vinitaly

Durante la 58esima edizione di Vinitaly, in corso presso Veronafiere, è stato assegnato il premio “Angelo Betti - Benemeriti della Vitivinicoltura” a un’azienda di Casal di Principe. La cerimonia si è svolta nel contesto dell’importante evento dedicato al settore vinicolo, che ogni anno raccoglie espositori e visitatori da tutto il mondo. La premiazione ha riconosciuto l’attività di questa impresa nel campo della viticoltura.

Alla 58esima edizione di Vinitaly 2026, in corso presso Veronafiere, è stato conferito il “Premio Angelo Betti - Benemeriti della Vitivinicoltura” all’azienda Vitematta di Casal di Principe.A consegnare il riconoscimento, l’assessora regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca, che ha.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Eccellenza casertana premiata a Montecitorio: Daniela Muselli vince il Premio “Giovanni Grillo” | FOTOProtagonista dell’evento è stata Daniela Muselli, alunna della classe 2A, che si è aggiudicata la XI edizione del concorso grazie al monologo... Le idee vincenti di "Fare impresa". Azienda vince il premio BernardiniCreazione di contenuti social per esaltare l’unicità dello scatolificio 2A di Pratovecchio che lavora "su misura" per il cliente e le cui scatole,...