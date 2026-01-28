Eccellenza casertana premiata a Montecitorio | Daniela Muselli vince il Premio Giovanni Grillo | FOTO

L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise ha celebrato un momento speciale. Daniela Muselli, una delle sue studentesse, ha ricevuto il Premio “Giovanni Grillo” nella sala Regina di Montecitorio. La cerimonia si è svolta lunedì scorso e rappresenta un riconoscimento importante per la ragazza e per la scuola. È stata una giornata di festa e orgoglio per tutta la comunità locale.

Protagonista dell'evento è stata Daniela Muselli, alunna della classe 2A, che si è aggiudicata la XI edizione del concorso grazie al monologo teatrale "Il Tricolore e il giuramento", riuscendo a distinguersi tra numerosi partecipanti provenienti da tutta Italia. La cerimonia, trasmessa anche in diretta streaming sui canali istituzionali, ha conferito ulteriore solennità a un traguardo di grande valore educativo e culturale. Fondamentale il contributo della professoressa Maria Raucci, che ha seguito e accompagnato l'allieva lungo l'intero percorso di preparazione. Alla premiazione erano presenti anche il dirigente scolastico, dottor Lorenzo De Simone, e la vicepreside, professoressa Marcella Tarigetto, a testimonianza della vicinanza e del sostegno dell'intera comunità scolastica.

