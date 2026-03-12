L'azienda di Pratovecchio, specializzata nella produzione di scatolifici, ha ricevuto il premio Bernardini per le sue idee innovative. La società ha sviluppato contenuti social per mettere in evidenza le caratteristiche distintive del proprio lavoro. La cerimonia di premiazione si è svolta recentemente, riconoscendo il suo approccio originale nel settore. La vittoria rappresenta un riconoscimento ufficiale per le strategie adottate dall'impresa.

Creazione di contenuti social per esaltare l’unicità dello scatolificio 2A di Pratovecchio che lavora "su misura" per il cliente e le cui scatole, dall’estetica accattivante, possono diventare contenitori riutilizzabili, una coltivazione idroponica dello zafferano per l’azienda agricola Selvoli di Poppi, un progetto di accessibilità per l’azienda vinicola Pergentina di Poppi. Sono questi i tre progetti che si sono aggiudicati il podio di "Fare Impresa- Premio Franco Bernardini", che si è concluso nella sede della Fondazione Baracchi in via Bosco di Casina a Bibbiena, con una presentazione pubblica. Le idee vincitrici, come quelle degli altri cinque gruppi, sono state presentate dagli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le idee vincenti di "Fare impresa". Azienda vince il premio Bernardini

Fare impresa 2026- premio Franco Bernardini: i risultati del contest

Fare impresa 2026: la settima edizione nel nome di Franco Bernardini

