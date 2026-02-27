Piazza Almerici vede ancora poco movimento dopo la riapertura del chiosco di piadine, che aveva ripreso attività a fine aprile. Inizialmente, il locale aveva attirato numerosi clienti, con tavolini e sedie all’aperto, creando un punto di ritrovo nel centro della piazza. Tuttavia, negli ultimi tempi, il flusso di persone si è ridotto, lasciando il posto a un’aria di attesa per una ripresa più consistente.

Aveva riaperto a fine aprile e l’avviamento era stato ottimo, con tavolini e sedie e un buon seguito di clienti fino a sera. Ora pero’ il chiosco di piadina di piazza Almerici, ristrutturata due anni fa nell’intervento sulle ‘Tre Piazze’, e’ in vendita e la sua collocazione strategica di fronte alla Malatestiana con un ampio passaggio a tutte le ore del giorno, rappresenta un chiaro punto di forza. Era stata una riapertura attesa all’imbocco di Corso Mazzini. La piazza, rimasta spoglia a lungo nella sua parte restante, si era rianimata dopo quasi due anni di chiusura. Il chiosco rappresenta un elemento integrante del progetto delle Tre Piazze nonche’ elemento identitario vista la sua presenza in loci da vari decenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piazza Almerici stenta a ripartire. Il chiosco di piadine in vendita

Piazza Almerici sorride. Piadina, chiosco riapertoEra chiuso da quasi due anni, i titolari sono gli stessi. Orari non definitivi, ma entreremo presto a regime. Bisogna liberare lo spazio da bidoni e biciclette. La grande piazza Almerici, con due ... ilrestodelcarlino.it