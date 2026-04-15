Aveva un gran cuore era sempre il primo a dare una mano | il ricordo di Gianluca Gussetti

Gianluca Gussetti, 48 anni, è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi a Borgnano, tra Cormons e Mariano del Friuli, lungo la strada regionale 305. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra chi lo conosceva, che lo ricorda come una persona solare, sempre disponibile e dal grande cuore. L’incidente ha coinvolto veicoli lungo la variante della strada, senza ulteriori dettagli sulle cause.

Una persona solare, sempre con il sorriso e dal grande cuore. Lo descrive così chi conosceva bene Gianluca Gussetti, 48 anni, vittima di un incidente mortale che si è verificato nel pomeriggio di oggi a Borgnano, tra Cormons e Mariano del Friuli, sulla variante della strada regionale 305.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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