Addio a Domenico è morto il bambino a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato La madre | Ora una fondazione in suo nome voglio tener vivo il ricordo

Domenico, il bambino di due anni e mezzo, è morto a causa di un peggioramento improvviso delle sue condizioni cliniche. Aveva subito un trapianto di cuore, ma il cuore era danneggiato, e questo ha contribuito al suo decesso. La madre ha annunciato che verrà creata una fondazione in suo ricordo, per mantenere vivo il suo nome tra le persone. La notizia ha suscitato grande commozione tra chi lo conosceva e seguiva la sua storia.

«Se n’è andato, è finita», ha detto in lacrime la madre di Domenico, Patrizia Mercolino, che si è recata all’ospedale Monaldi insieme al cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, il quale ha somministrato al piccolo l’estrema unzione. «Mi hanno chiamata stanotte, verso le 4, dicendomi che la situazione stava peggiorando, perché l’Ecmo stava iniziando a rallentare. Sono rimasta fino all’ultimo, fino a quando si è dovuta spegnere la macchina». Il bambino, dopo il trapianto fallito di due mesi fa, era infatti sopravvissuto grazie all’Ecmo, il macchinario per la respirazione e la circolazione extracorporea.🔗 Leggi su Vanityfair.it

