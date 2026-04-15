Avellino mercoledì tra foschia e pioggia | arriva il vento da Nordest

Mercoledì 15 aprile 2026, il cielo sopra Avellino è coperto da nuvole e foschia, con condizioni atmosferiche caratterizzate anche dalla presenza di pioggia. Le previsioni indicano un vento proveniente da Nordest che si farà sentire durante la giornata. La situazione meteorologica interesserà principalmente le ore mattutine, con un miglioramento previsto nel pomeriggio. La città si prepara a affrontare condizioni di tempo instabile e variabile.

Il cielo sopra Avellino si presenta oggi, mercoledì 15 aprile 2026, con una coltre di nubi e foschia che avvolgerà la città durante le prime ore del mattino. La giornata sarà caratterizzata da un’escursione termica tra i 13°C minimi e i 21°C massimi, con l’instabilità meteorologica che prenderà il sopravvento nel corso del pomeriggio. Un pomeriggio instabile tra piogge leggere e venti da Nordest. Le dinamiche atmosferiche previste per questo mercoledì indicano un peggioramento delle condizioni climatiche dopo la nebbia mattutina. Le analisi meteorologiche segnalano infatti l’arrivo di deboli precipitazioni nel pomeriggio, con un accumulo previsto di circa 5mm di pioggia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avellino, mercoledì tra foschia e pioggia: arriva il vento da Nordest Avellino: 9mm di pioggia e vento da NE il 16 marzo 2026Le condizioni atmosferiche previste per Avellino il 16 marzo 2026 indicano una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con... Meteo in Toscana: freddo, vento e pioggia da mercoledì 25 marzoFIRENZE – L’ingresso di aria fredda dal nord Europa porterà nella giornata di domani, mercoledì 25 marzo, condizioni di nuova instabilità.