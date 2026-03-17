Avellino | 9mm di pioggia e vento da NE il 16 marzo 2026
Il 16 marzo 2026 ad Avellino si prevede una giornata con cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da pioggia debole e costante. Le precipitazioni sono stimate in un accumulo totale di 9 millimetri. Inoltre, il vento proveniente da nord-est accompagnerà le condizioni atmosferiche durante tutta la giornata.
Le condizioni atmosferiche previste per Avellino il 16 marzo 2026 indicano una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con precipitazioni deboli ma persistenti che porteranno a un accumulo totale di 9mm. Le temperature oscilleranno tra i 9°C minimi e i 14°C massimi, mentre i venti provenienti da nordest si intensificheranno nel pomeriggio mantenendo la stessa direzione. Questo scenario meteorologico non rappresenta solo un dato climatico isolato, ma offre uno spunto per riflettere su come il territorio campano gestisca le variabili ambientali nella pianificazione quotidiana. La persistenza delle piogge e l’intensità del vento richiedono un adattamento pratico delle attività locali, trasformando una potenziale criticità in un’opportunità di resilienza operativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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