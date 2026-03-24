Meteo in Toscana | freddo vento e pioggia da mercoledì 25 marzo

A partire da mercoledì 25 marzo, nella regione Toscana si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche. L’arrivo di aria fredda proveniente dal nord Europa causerà un aumento di vento e pioggia. Le temperature saranno basse e si assisterà a un aumento della piovosità, con fenomeni di instabilità atmosferica che interesseranno la zona.

FIRENZE – L’ingresso di aria fredda dal nord Europa porterà nella giornata di domani, mercoledì 25 marzo, condizioni di nuova instabilità. Piogge sparse, generalmente deboli, sono previste inizialmente sulla provincia Massa-Carrara, per estendersi, a partire dal pomeriggio, verso le province di Lucca e Pistoia. In tarda serata e nelle ore notturne le precipitazioni interesseranno anche le zone interne centro-settentrionali della Toscana, con calo della quota neve da 1500 a 600-800 metri. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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A cura di Giuseppe Mucci di Rai Meteo x.com