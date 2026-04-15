Avellino firmato l' accordo | nasce il nuovo Centro Sociale a Quattrograna Ovest

A Avellino è stato firmato un accordo tra le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL e il Comune. Nei prossimi giorni, ai sindacati verrà consegnato un immobile di proprietà comunale situato in località Quattrograna Ovest. La firma rappresenta il passo finale di un’intesa che prevede la nascita di un nuovo Centro Sociale nella zona. La consegna dell’edificio è prevista a breve.

Avellino – A seguito di una intesa sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, nelle persone dei segretari generali Italia D'Acierno, Fernando Vecchione e Luigi Simeone, e il Comune, sarà nei prossimi giorni consegnato ai sindacati l'immobile di proprietà comunale, in località.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate NextSienaHub, firmato l’accordo per il nuovo centro studentescoSIENA – Il progetto NextSienaHub entra nel vivo con la firma del protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Comune di Siena, Università degli Studi di... Galbiate, firmato l'accordo per il nuovo centro di protezione civileProvincia, Comune e Parco Monte Barro uniti per realizzare la struttura nell'ex cava.