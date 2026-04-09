NextSienaHub firmato l’accordo per il nuovo centro studentesco

È stato firmato un protocollo d’intesa tra Regione Toscana, il Comune di Siena, l’Università degli Studi di Siena e l’Università per Stranieri di Siena riguardo al progetto NextSienaHub. L’accordo segna l’avvio ufficiale del nuovo centro studi e attività giovanili nella città. La firma è avvenuta di recente e coinvolge le principali istituzioni locali e universitarie della zona.

SIENA – Il progetto NextSienaHub entra nel vivo con la firma del protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Comune di Siena, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena. L’accordo segna l’avvio del percorso per la realizzazione di un nuovo spazio dedicato alla comunità studentesca e giovanile, pensato come punto di riferimento per studio, aggregazione e produzione culturale. Il futuro hub nascerà come centro multifunzionale, con ambienti destinati allo studio, una biblioteca tecnologicamente avanzata, aree per la socialità e una moderna zona ristoro con caffetteria. L’obiettivo è rispondere alle esigenze degli studenti in una città universitaria caratterizzata da una forte presenza giovanile e da un contesto urbano a misura d’uomo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - NextSienaHub, firmato l’accordo per il nuovo centro studentesco Galbiate, firmato l'accordo per il nuovo centro di protezione civileProvincia, Comune e Parco Monte Barro uniti per realizzare la struttura nell'ex cava. Agropoli, firmato l’accordo per il nuovo sistema di videosorveglianza urbanaAd Agropoli, è stato sottoscritto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Col. Argomenti più discussi: NextSienaHub, presentato il progetto: uno spazio polivalente per gli studenti; Presentato il NextSienaHub, spazio polifunzionale per studenti universitari. Università: presentato il progetto NextSienaHubSIENA. Nascerà il NextSienaHub, un nuovo spazio pensato per gli studenti e per la comunità giovanile cittadina. È quanto indicato nel protocollo d’intesa ... ilcittadinoonline.it Verso il NextSienaHub: in arrivo un nuovo spazio per gli studenti e giovaniFirmato il protocollo tra la Regione, il Comune, l'Università di Siena e l'Università per stranieri che porterà alla nascita di un cerntro studentesco innovativo ... intoscana.it E nell'ambito della presentazione del NextSienaHub Marco Del Medico, presidente del Dsu, ha presentato un'altra iniziativa. Ecco di cosa si tratta - facebook.com facebook