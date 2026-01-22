Galbiate firmato l' accordo per il nuovo centro di protezione civile

A Galbiate è stato firmato un accordo tra Provincia di Lecco, Comune e Parco Monte Barro per la realizzazione di un nuovo centro di protezione civile. Situato nell’area dell’ex cava di Valle Oscura, il progetto prevede la creazione di una struttura polifunzionale dedicata alla gestione delle emergenze. L’accordo rappresenta un passo importante per rafforzare le capacità di intervento e la sicurezza del territorio.

Provincia, Comune e Parco Monte Barro uniti per realizzare la struttura nell'ex cava. Hofmann: "Poste fondamenta solide" Provincia di Lecco, Comune di Galbiate e Parco regionale Monte Barro hanno sottoscritto la lettera d'intenti per la realizzazione del nuovo centro polifunzionale di emergenza nell'area dell'ex cava di Valle Oscura. Un progetto ambizioso che punta a rafforzare il sistema di protezione civile del territorio lecchese con una struttura moderna e funzionale, perfettamente integrata nel contesto naturalistico del Parco Monte Barro. Il futuro centro rappresenterà un punto di riferimento stabile per l'intero sistema provinciale di protezione civile.

