Avdija immarcabile Portland si regala i playoff Charlotte avanti ma col giallo dello sgambetto di Ball

Gli Hornets hanno battuto gli Heat 127-126 in una partita che è andata oltre i regolamentari, con un supplementare imprevedibile. Durante il match, LaMelo Ball è stato coinvolto in una situazione controversa: ha sgambettato un avversario, che è stato costretto a lasciare il campo, anche se gli arbitri non hanno ravvisato fallo flagrante. Nel frattempo, Avdija si è confermato implacabile, contribuendo alla vittoria della sua squadra e permettendo ai playoff di essere raggiunti.

Due partite decisamente spettacolari aprono la postseason 2026. Charlotte supera Miami, in una partita emozionante dove succede di tutto, al supplementare e resta aggrappata al sogno playoff. Portland, trascinata da un Avdija immarcabile, vince in rimonta a Phoenix, entra nel tabellone e si guadagna la sfida con gli Spurs. La postseason Nba non poteva iniziare nel modo migliore. Hornets-Heat, infatti, regala un po’ di tutto: emozione, spettacolo, giocate da applausi, un finale pazzesco e anche un bel po’ di polemiche per alcune sviste arbitrali. Alla fine a sorridere sono i padroni di casa che allungano quindi la propria stagione e si guadagnano il diritto di giocarsi il pass per la postseason venerdì contro la perdente della sfida 76ers-Magic.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Avdija immarcabile, Portland si regala i playoff. Charlotte avanti, ma col giallo dello sgambetto di Ball... Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, tutto in una notte: Conte si gioca i playoff col Chelsea” Leggi anche: Charlotte, LaMelo Ball illeso dopo l'incidente in centro: le immagini