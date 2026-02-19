Charlotte LaMelo Ball illeso dopo l' incidente in centro | le immagini

LaMelo Ball è rimasto illeso dopo un incidente avvenuto mercoledì pomeriggio nel centro di Charlotte. Secondo testimoni, il giocatore dei Charlotte Hornets è uscito dal veicolo coinvolto, un Hummer, e si è spostato su una Lamborghini. L’incidente ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno assistito alla scena. Nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio ha sollevato curiosità tra i fan. La polizia sta ancora raccogliendo dettagli sull’accaduto e sulle cause dello scontro.

LaMelo Ball was in a car accident this Wednesday afternoon in Uptown Charlotte. "Witnesses said they saw Ball get out of the Hummer and get in a Lamborghini."pic.twitter.comp5OMppY72v Un incidente che ha coinvolto una figura della NBA è emerso nel pomeriggio di mercoledì nel centro di Uptown Charlotte. Secondo una fonte anonima non autorizzata a fornire dettagli, l'episodio non ha causato ferite per la persona coinvolta, mentre i rilievi sono in fase di verifica. Le testimonianze confermano una collisione che ha interessato un veicolo di grandi dimensioni, con l'assenza della ruota anteriore sinistra ben visibile nelle immagini raccolte.