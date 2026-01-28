Gazzetta dello Sport | Napoli tutto in una notte | Conte si gioca i playoff col Chelsea
Questa sera il Napoli si gioca il futuro in Europa. Dopo la sconfitta dell’ultimo turno, la squadra di Conte sa di dover vincere per sperare ancora nei playoff. La tensione è alta, i tifosi sono in attesa e l’allenatore cerca di mantenere la concentrazione tra le mura dello stadio. La partita potrebbe cambiare tutto, ma ancora non si sa se il Napoli avrà la forza di rialzarsi.
"> La partita più importante è all’orizzonte, ma le scorie dell’ultima sconfitta non sono ancora smaltite. Napoli-Chelsea è un dentro o fuori europeo che pesa come un macigno sulla stagione azzurra. Antonio Conte si gioca tutto nella notte del Maradona: non la sua reputazione, già certificata dai trofei, ma l’accesso ai playoff di Champions. Restarne fuori sarebbe un fallimento, per il club e per il tecnico. Lo scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, inviato a Napoli. Per questo servirà una prestazione oltre i limiti, al di là delle assenze, con l’anima prima ancora che con le gambe. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
