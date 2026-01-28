Questa sera il Napoli si gioca il futuro in Europa. Dopo la sconfitta dell’ultimo turno, la squadra di Conte sa di dover vincere per sperare ancora nei playoff. La tensione è alta, i tifosi sono in attesa e l’allenatore cerca di mantenere la concentrazione tra le mura dello stadio. La partita potrebbe cambiare tutto, ma ancora non si sa se il Napoli avrà la forza di rialzarsi.

"> La partita più importante è all’orizzonte, ma le scorie dell’ultima sconfitta non sono ancora smaltite. Napoli-Chelsea è un dentro o fuori europeo che pesa come un macigno sulla stagione azzurra. Antonio Conte si gioca tutto nella notte del Maradona: non la sua reputazione, già certificata dai trofei, ma l’accesso ai playoff di Champions. Restarne fuori sarebbe un fallimento, per il club e per il tecnico. Lo scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, inviato a Napoli. Per questo servirà una prestazione oltre i limiti, al di là delle assenze, con l’anima prima ancora che con le gambe. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, tutto in una notte: Conte si gioca i playoff col Chelsea”

Approfondimenti su Napoli Chelsea

Stasera, il Napoli affronta una partita importante al Parken di Copenaghen, determinante per il suo percorso in questa competizione.

Una notte indimenticabile a Lisbona, dove il Benfica di Mourinho ha dominato il Napoli di Conte nel loro primo confronto in Champions, mettendo a rischio la qualificazione degli azzurri.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Chelsea

Argomenti discussi: Pronostico Copenhagen-Napoli quote 7 giornata Champions; Yildiz è devastante, segnano anche David e Kostic: una grande Juve abbatte il Napoli; Atalanta-Inter-Juve-Napoli, quanti punti vi servono in Champions? Tutto in 10 domande e risposte; Le ultimissime in casa Juve: Conceiçao dal primo minuto contro il Napoli.

Gazzetta dello Sport: Champions, pioggia di milioni: Inter davanti a tutte, Napoli si gioca un tesoro col ChelseaLa classifica non sorride sempre e il ranking Uefa fatica a decollare, ma c’è una graduatoria in cui quasi tutti vincono: quella dei milioni distribuiti dalla Champions League. Come spiega Fabio ... napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: La moviola di Juventus-Napoli: Bremer-Hojlund da rigoreLa partita tra Juventus e Napoli continua a far discutere anche alla moviola. Secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport, la direzione di gara di Mariani è stata complessa e segnata da diversi ... napolipiu.com

Gazzetta dello Sport, l’Aia ha promosso l’arbitraggio di Mariani in Juve-Napoli. - facebook.com facebook