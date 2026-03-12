La premier ha deciso di rimuovere le sanzioni contro la Russia senza consultare altri leader o alleati di governo, sorprendendo così l’intera scena politica. Contestualmente, ha espresso preoccupazioni riguardo alla situazione nello stretto di Hormuz, senza però coinvolgere ufficialmente altre parti o condividere dettagli di questa posizione. La decisione è arrivata in modo improvviso e senza annunci ufficiali.

La premier Giorgia Meloni ha operato una manovra politica inaspettata, lanciando un’iniziativa senza consultare i leader rivali né coordinarsi con gli alleati di governo. Questa decisione, presa unilateralmente, segna un cambiamento nella dinamica interna della coalizione e nelle relazioni internazionali. L’evento si colloca nel contesto di una risoluzione sulla Russia dove le sanzioni sembrano essere state rimosse dal testo finale approvato dalla destra. L’idea originaria era stata proposta una settimana prima da Guerini, un esponente del partito democratico, insieme a Crosetto. Tuttavia, la direzione presa dalla maggioranza ha ignorato questo precedente approccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

