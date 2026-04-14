Caro carburanti scatta la serrata degli autotrasportatori siciliani Adesione al 90% porti bloccati

Gli autotrasportatori siciliani hanno deciso di avviare una serrata con un'adesione del 90%, portando al blocco dei porti dell'isola. Nonostante gli sforzi della Regione per trovare una soluzione, i mezzi di trasporto non circolano e le attività portuali sono ferme. La protesta, che coinvolge un'alta percentuale di operatori del settore, si protrae senza segnali di de-escalation.

Niente da fare, nessun passo indietro: anche se la Regione sta cercando una soluzione per mitigare gli effetti del caro-carburante, gli autotrasportatori dell’Isola hanno cominciato oggi il loro sciopero, per cinque giorni, fino alla mezzanotte del 18 aprile, «con conseguente blocco delle attività nei porti commerciali del territorio, dove verranno congelati i lavori di carico e scarico dei semirimorchi dalle navi». Parola di Salvatore Bella, segretario del Comitato trasportatori siciliani, che ieri mattina è stato contattato da Palazzo d’Orleans, «ricevendo poi nel tardo pomeriggio una proposta di convocazione, ma a patto di stoppare il fermo: una condizione che non abbiamo accettato».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caro carburanti, scatta la serrata degli autotrasportatori siciliani. "Adesione al 90%, porti bloccati" Caro carburanti, scatta la serrata degli autotrasportatori sicilianiNiente da fare, nessun passo indietro: anche se la Regione sta cercando una soluzione per mitigare gli effetti del caro-carburante, gli... Il caro carburanti spaventa i ravennati, diesel oltre 2 euro al litro. Autotrasportatori: "Imprese in difficoltà"Il Comitato unitario dell’autotrasporto di Ravenna alle istituzioni: "Monitorare con attenzione l’andamento dei prezzi e di valutare eventuali... Autotrasportatori di Sicilia in sciopero, lo stop contro il caro carburanti: le richieste del settore https://qds.it/sicilia-via-sciopero-autotrasportatori-carburante/ - facebook.com facebook Caro carburanti, saltata tutta la filiera: gli aumenti adesso travolgono le pompe bianche x.com