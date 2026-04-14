Caro carburanti scatta la serrata degli autotrasportatori siciliani

Gli autotrasportatori siciliani hanno annunciato una serrata delle attività di carburante, confermando che non ci saranno ripensamenti nonostante gli sforzi della Regione per trovare una soluzione. La protesta riguarda le modalità di distribuzione e i costi del carburante, che hanno portato a una mobilitazione sul territorio. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, e si prevede che le conseguenze si riflettano sulla distribuzione dei rifornimenti nell’isola.