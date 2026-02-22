PA | Smart Working il Governo frena Produttività sotto esame

Il governo ha deciso di rallentare l’adozione dello smart working nella pubblica amministrazione, dopo aver riscontrato un calo di produttività tra i dipendenti. La decisione deriva da un’analisi interna che evidenzia problemi di coordinamento e di efficacia. I dirigenti stanno ora rivedendo le modalità di lavoro flessibile, con l’obiettivo di migliorare i risultati e ridurre le criticità emerse. La questione rimane al centro del dibattito sulla riorganizzazione del settore pubblico.

Smart Working al Bivio: Il Governo Ridisegna le Priorità, la P.A. in Movimento. La pubblica amministrazione italiana è attraversata da un cambiamento significativo nelle politiche di lavoro agile. Diverse amministrazioni, a partire da Palazzo Chigi e dalla Farnesina, stanno introducendo una riduzione delle opportunità di smart working per i propri dipendenti, generando una reazione a livello sindacale e sollevando interrogativi sulle disparità nell'applicazione delle nuove direttive. La questione, lungi dall'essere meramente tecnica, tocca aspetti fondamentali del welfare aziendale e del rapporto tra dipendente pubblico e istituzioni.

Smart working in Atac, per i responsabili il lavoro agile rallenta la produttivitàIn Atac, i responsabili segnalano che lo smart working riduce la produttività, mentre i dipendenti apprezzano la flessibilità del lavoro da casa.

Smart Working 2026: la postazione produttiva definitiva sotto i 500€ (e l’alternativa Premium)Nel 2026, creare una postazione di lavoro efficace in smart working non richiede investimenti elevati.

Smart working addio? Il Back to office accelera anche in Italia, da Stellantis a Palazzo ChigiDopo il boom Covid, aziende e Pubblica amministrazione tornano in presenza: i dubbi sulla produttività e il rischio fuga dei talenti. È davvero finita l’era del lavoro agile o il modello ibrido è la s ... panorama.it

Statali, smart working e settimana corta: ecco quanti giorni lavoreranno in ufficio i dipendenti della PaAddio al lavoro in ufficio per gli statali? Qualcuno si sta già domandando se con la settimana corta a parità di orario di lavoro e le nuove regole sullo smart working introdotte dal nuovo Ccnl delle ... corriereadriatico.it

