Smart working in Atac per i responsabili il lavoro agile rallenta la produttività
In Atac, i responsabili segnalano che lo smart working riduce la produttività, mentre i dipendenti apprezzano la flessibilità del lavoro da casa. Secondo i manager, la mancanza di contatto diretto con i colleghi crea difficoltà nel monitorare le attività quotidiane. I lavoratori, invece, riferiscono di sentirsi più motivati e di riuscire a gestire meglio il tempo. Alcuni dipendenti hanno anche evidenziato che il lavoro agile permette di risparmiare tempo negli spostamenti. La discussione sul futuro dello smart working continua a dividere le opinioni in azienda.
I responsabili vedono un calo della produttività mentre i lavoratori sono più che entusiasti del sistema. Sono questi alcuni dei risultati ottenuti dal questionario che l’Atac ha somministrato ai suoi dipendenti sullo smart working. Una sorta di sondaggio avvenuto a metà 2025 ma del quale solo ora, grazie a una richiesta di accesso agli atti effettuata dal consigliere di Forza Italia, Francesco Carpano, si è potuto apprendere i risultati. Terminata l’emergenza Covid, Atac aveva disposto il rientro in presenza per tutti gli impiegati. Nell’aprile 2024 alcuni dipendenti, sostenuti anche da consiglieri capitolini di maggioranza e opposizione, avevano chiesto il ripristino dello smart working.🔗 Leggi su Romatoday.it
