Una nuova terapia ha permesso di trattare tre malattie autoimmuni con una singola infusione. In alcuni casi, i pazienti hanno mostrato miglioramenti significativi in pochi giorni, passando da uno stato critico a una condizione quasi normale. La scoperta rappresenta un passo importante nel campo delle terapie per le malattie autoimmuni, offrendo una soluzione più rapida e potenzialmente più efficace rispetto ai trattamenti tradizionali.

Una sola infusione, e in pochi giorni il passaggio da una condizione critica a una ripresa quasi completa. È il dato più sorprendente emerso dal recente caso clinico trattato all’ospedale universitario di Erlangen, in Germania: una donna affetta da tre gravi malattie autoimmuni è entrata in remissione senza più necessità di terapie a quasi un anno dall’intervento. Quando i medici l’hanno presa in carico, la paziente era “gravemente malata e allettata”, racconta l’ematologo Fabian Müller. Una settimana dopo il trattamento, si è alzata dal letto. Nel giro di pochi mesi, il recupero è apparso completo. Undici mesi più tardi, le condizioni restano stabili: nessuna terapia, nessuna ricaduta evidente.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Autoimmuni, svolta storica: una sola infusione “spegne” tre malattie insieme

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