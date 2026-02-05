Svolta per le malattie autoimmuni pediatriche | lo studio del Bambino Gesù mostra l' efficacia delle Car-t

Da oggi, arriva una svolta nelle cure per i bambini con malattie autoimmuni. Uno studio condotto all’ospedale pediatrico Bambino Gesù mostra che la terapia con cellule Car-t può essere efficace anche in questi casi. La ricerca apre nuove speranze per i piccoli pazienti che finora avevano poche opzioni di trattamento.

Uno studio dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù dimostra l’efficacia della terapia con cellule Car-t nei bambini con malattie autoimmuni.Otto giovanissimi pazienti, affetti da gravi malattie autoimmuni refrattarie ai trattamenti convenzionali, hanno infatti potuto interrompere completamente le.🔗 Leggi su Romatoday.it

Cellule Car-T, una svolta anche per le malattie autoimmuni pediatricheLupus eritematoso e non solo: tutti i bambini trattati hanno interrotto le terapie e sette su otto sono in remissione completa. I risultati di uno studio ... repubblica.it

Roma – Cellule Car-T, svolta nelle malattie autoimmuni pediatriche: sette bambini in remissione completaRisultato eccezionale all'ospedale pediatrico Bambino Gesù ROMA – Una terapia finora utilizzata soprattutto in ambito oncologico apre nuove prospettive anch ... etrurianews.it

