Autobus disservizi alla linea 7
Continuano i problemi nel servizio di trasporto pubblico sulla linea 7, che collega i villaggi collinari con il centro cittadino. Numerosi utenti segnalano disservizi frequenti e ritardi, rendendo difficile gli spostamenti quotidiani. La situazione interessa principalmente le corse che collegano le zone periferiche con il centro, creando disagi per chi dipende da questi mezzi per raggiungere il lavoro o altri impegni. La questione rimane al centro delle segnalazioni dei cittadini.
Riceviamo e pubblichiamo: “Continuano le disfunzioni nel servizio pubblico di trasporto che collega i villaggi collinari con il centro città. Da quanto raccolto da numerosi utenti inferociti, nella giornata odierna, numerosi i disservizi caratterizzati da ritardi e corse saltate nella linea n.7.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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