Autobus ’saltati’ | Gravi disservizi per i cittadini

Nei giorni scorsi, le sigle sindacali hanno segnalato numerosi disservizi nel trasporto pubblico cittadino, con diverse corse di autobus che sono state cancellate a causa della mancanza di autisti. I cittadini si sono trovati a dover attendere in strada senza alternative, mentre le autorità hanno portato la questione all’attenzione delle istituzioni. La situazione riguarda sia le corse saltate sia i passeggeri che sono stati lasciati a piedi.

Corse dei bus saltate per carenza di autisti e passeggeri lasciati a piedi: disservizi nel trasporto pubblico cittadino denunciati nei giorni scorsi dalle sigle sindacali e ora argomento anche in sede istituzionale. Il Partito Democratico porta in Consiglio comunale il caso delle corse soppresse della linea urbana 3 Felettino-Chiappa. Con un’interpellanza firmata dal consigliere Marco Raffaelli, vengono chiesti chiarimenti al sindaco e alla giunta sulla riduzione del servizio segnalata nei giorni scorsi dal sindacato Cub Trasporti, che avrebbe comportato il rientro di alcuni mezzi al deposito della Mazzetta e il salto di quattro corse, provocando notevoli disagi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autobus ’saltati’: "Gravi disservizi per i cittadini" Articoli correlati Leggi anche: Corse degli autobus saltate: "Gravi disservizi sulla linea S4 da Villagrappa verso il Centro Studi" Unione Consumatori di Capri: “Gravi disservizi nel recapito postale”A causa dei gravi disservizi nel recapito postale a Capri, il responsabile della delegazione dell’Isola di Capri dell’Unione Nazionale Consumatori,... Contenuti utili per approfondire Autobus 'saltati' Gravi disservizi per... Argomenti discussi: Autobus ’saltati’: Gravi disservizi per i cittadini. Corse degli autobus saltate: Gravi disservizi sulla linea S4 da Villagrappa verso il Centro StudiEnnesima corsa saltata della linea S4 delle 7.25 da Villagrappa per il Centro Studi, oltre a continui ritardi e orari mai rispettati lasciando a piedi decine di studenti causando così grossi disagi ... forlitoday.it Trasporto pubblico locale, corse soppresse e gravi disservizi a Latina: ecco perchèIl 47% in meno della forza lavoro a causa di ferie, permessi e malattie. Di Cocco: Già chiesto conto al gestore ... latinatoday.it