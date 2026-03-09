Corse degli autobus saltate | Gravi disservizi sulla linea S4 da Villagrappa verso il Centro Studi

Numerosi studenti e famiglie segnalano disagi a causa di corse degli autobus saltate e ritardi sulla linea S4 da Villagrappa verso il Centro Studi. In particolare, la corsa delle 7.25 non è stata effettuata, e gli orari non vengono rispettati regolarmente, lasciando molti a piedi e creando problemi di ingresso a scuola. La situazione si ripete con frequenza, aggravando le difficoltà quotidiane di chi utilizza il servizio.

“Ennesima corsa saltata della linea S4 delle 7.25 da Villagrappa per il Centro Studi, oltre a continui ritardi e orari mai rispettati lasciando a piedi decine di studenti causando così grossi disagi alle famiglie e causando gravi ritardi di ingresso a scuola. I nostri figli sono spesso costretti a entrare alla seconda ora. Segnalato più volte, anche tramite Pec, il grave disservizio a start Romagna, che risponde sempre in modo vago, senza porre rimedi concreti. È vergognoso che non venga assicurata una tratta scolastica nonostante le tante segnalazioni fatte all azienda". 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati "Saltate ben quattro corse sulla linea 5 e 5A"Scrive il lettore: "Voglio segnalare un grande disagio avvenuto ieri mattina 13 gennaio, ed in più aggiungo anche quelli del 8 e 9 gennaio. Autobus senza gasolio, mezzi di Trotta rientrano nel deposito e corse saltateTempo di lettura: < 1 minutoDisservizio questa mattina per alcuni autobus delle linee urbane di Trotta per il trasporto pubblico locale del capoluogo.