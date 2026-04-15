Auto in pericolo | il rischio del 56% di chi rimanda la manutenzione

Recentemente, sono state diffuse immagini che mostrano veicoli con danni evidenti a causa di manutenzioni trascurate. Questi casi evidenziano come il 56% di chi rimanda le operazioni di controllo e intervento possa mettere a rischio la sicurezza dell’auto e dei suoi occupanti. I meccanici si trovano ad affrontare situazioni di gravi guasti, spesso derivanti da incuria o mancata cura delle vetture nel tempo.

I meccanici automobilistici si trovano oggi a gestire situazioni surreali, documentate attraverso immagini incredibili per dimostrare la realtà di guasti e trascuratezze estreme. Tra interventi su motori impossibili e casi di negligenza lampante, emerge il ritratto di una gestione automobilistica spesso dettata dall’emergenza o dal risparmio forzato. Il della manutenzione è segnato da un divario netto tra chi segue i consigli degli esperti e chi attende il guasto critico. Mentre la raccomandazione standard prevede controlli ogni 12 mesi, il 56% dei proprietari di veicoli rimanda riparazioni fondamentali per contenere le spese. I dati evidenziano come, nel 2023, il costo medio annuo per la cura dell’auto fosse di circa 424 dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Auto in pericolo: il rischio del 56% di chi rimanda la manutenzione Leggi anche: Lavoratori a rischio: il pericolo di pensioni insufficienti per chi ha accumulato contributi brevi Acqua&Sapone, l’azienda della logistica verso la chiusura del sito toscano. A rischio 56 posti di lavoroPiancastagnaio (Siena), 8 aprile 2026 – Si è tenuta oggi la prima riunione del tavolo di salvaguardia sull’azienda Logimer, richiesto dalle...