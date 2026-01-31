Oltre 4.900 lavoratori si trovano in bilico, rischiando di non ricevere una pensione adeguata. Anche chi ha firmato accordi per uscire prima dal lavoro si trova a dover fare i conti con l’aumento dell’età pensionabile deciso dalle ultime riforme. La situazione si aggrava per chi ha contribuito con periodi brevi, senza accumulare abbastanza per una pensione stabile.

Oltre 4.900 lavoratori rischiano di rimanere senza pensione nonostante abbiano firmato accordi per l’uscita anticipata dal lavoro, a causa dell’aumento dell’età pensionabile stabilito dalle riforme recenti. Il problema riguarda principalmente chi ha scelto percorsi come l’isopensione, i contratti di espansione o i fondi di solidarietà nel settore bancario e assicurativo. Secondo le stime del ministero del Lavoro, basate sui dati dell’Inps, questi lavoratori hanno accumulato contributi sufficienti per il diritto alla pensione, ma non hanno raggiunto i requisiti anagrafici necessari per prenderla, poiché l’età minima per il pensionamento è salita di diversi anni negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoratori a rischio: il pericolo di pensioni insufficienti per chi ha accumulato contributi brevi

Il dibattito sulle pensioni coinvolge diversi aspetti, tra cui età, carriera, genere, stipendio, laurea e contributi.

