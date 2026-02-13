Monza Revival 2026 | la pista torna indietro nel tempo con Formula 1 GT e prototipi d’epoca Ingresso gratuito

L’autodromo di Monza si trasforma nel palcoscenico delle leggende della velocità, con il “Monza Revival” in programma il 25 e 26 luglio 2026, un evento gratuito che riporta in pista auto d’epoca di Formula 1, prototipi Endurance, Gruppo C, GT e Turismo, tutti provenienti da collezioni private e musei italiani.

Monza Revival: Il Ritorno delle Leggende sulla Pista che Ha Fatto la Storia della Formula 1. L'autodromo di Monza si prepara a un tuffo nel passato: il 25 e 26 luglio 2026, la pista brianzola ospiterà il "Monza Revival", un evento gratuito dedicato alle auto d'epoca di Formula 1, prototipi Endurance, Gruppo C, GT e Turismo. Un fine settimana per rivivere l'emozione delle corse di un tempo nel tempio della velocità, un appuntamento organizzato da Masters Historic Racing. Un Viaggio nel Tempo nel Cuore della Velocità. Monza, un circuito intriso di storia e leggende, si appresta a celebrare il suo ricco passato con un evento che promette di attrarre appassionati da tutta Italia e oltre.