Australia scossa di 4,5 vicino alla miniera | migliaia di segnalazioni

Nella serata di martedì, sulla costa orientale dell’Australia, si è registrato un terremoto di magnitudo 4,5 che ha interessato la regione del Nuovo Galles del Sud centrale. L’evento sismico ha provocato migliaia di segnalazioni da parte dei residenti, molti dei quali hanno avvertito le scosse. Non sono state riportate vittime né danni significativi, ma l’area è stata interessata da numerosi controlli e verifiche.

Un violento sussulto della crosta terrestre ha colpito la costa orientale dell’Australia nella serata di martedì, scuotendo la regione del Nuovo Galles del Sud centrale. La scossa, registrata alle ore 20:19 con una magnitudo di 4,5, ha avuto un epicentro situato a circa 30 chilometri a sud-ovest di Orange, in una zona caratterizzata dalla presenza della miniera d’oro di Cadia, con una profondità molto superficiale di soli 5 chilometri. L’impatto sulla popolazione e la portata del fenomeno. Il movimento tellurico non è rimasto confinato all’area immediatamente circostante il punto di origine, ma si è propagato per centinaia di chilometri verso sud-est, raggiungendo persino Batemans Bay.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Australia, scossa di 4,5 vicino alla miniera: migliaia di segnalazioni Nuova scossa di terremoto a Roma: segnalazioni sui socialMomenti di apprensione questa sera a Roma, dove numerosi utenti sui social network hanno segnalato una possibile scossa di terremoto avvertita... Lascia la miniera e guadagna migliaia di sterline online, ma resta senza casa: il paradosso che fa discuterePerché chi guadagna tanto online non riesce ad avere un mutuo? Guadagnare molto non basta.