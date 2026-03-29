Una donna che ha abbandonato un lavoro stabile in miniera per dedicarsi a un’attività online ha accumulato migliaia di sterline, ma si trova impossibilitata ad ottenere un mutuo. Nonostante i guadagni elevati, le banche non le concedono il finanziamento. La vicenda ha suscitato discussioni sulla difficoltà di ottenere un mutuo anche con entrate significative provenienti da fonti digitali.

Perché chi guadagna tanto online non riesce ad avere un mutuo?. Guadagnare molto non basta. È questo il paradosso che emerge dalla storia di Shianne Foxx, una donna che ha lasciato un lavoro stabile in miniera per reinventarsi online — e che oggi si trova davanti a un ostacolo inatteso: le banche. Nonostante entrate mensili che possono arrivare fino a 52.000 sterline, ottenere un mutuo sembra impossibile. Il motivo? La natura del reddito. Dalla miniera ai contenuti online: una scelta radicale. Come riferito da Daily Star Fino al 2024, Shianne conduceva una vita completamente diversa. Lavorava in miniera, guidava camion e operava con macchinari pesanti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Lascia la miniera e guadagna migliaia di sterline online, ma resta senza casa: il paradosso che fa discutere

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