Australia | piano migranti contro i non democratici accende il caos

Il dibattito sull’immigrazione in Australia si è infiammato dopo la presentazione di un nuovo piano governativo volto a gestire i flussi di migranti considerati non conformi alle norme democratiche. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori, con proteste e discussioni accese nel paese. La questione riguarda principalmente le modalità di identificazione e i criteri applicati per escludere determinati gruppi di migranti.

Il dibattito sull’immigrazione in Australia si è infiammato dopo la presentazione da parte della Coalizione di un piano che punta a favorire i migranti provenienti da democrazie liberali, una mossa che ha scatenato durissime critiche da parte del governo Labor e del celebre giocatore di cricket Usman Khawaja. La proposta, avanzata da Angus Taylor, mira a modificare le norme vigenti per permettere la revoca dei visti e l’espulsione di chi non rispetta determinati valori nazionali, sollevando interrogativi sulla natura stessa dell’identità del Paese. La strategia della Coalizione tra sicurezza nazionale e nuovi criteri di selezione. Il cuore della proposta presentata martedì da Angus Taylor risiede nel voler rendere vincolante la dichiarazione sui valori australiani all’interno del Migration Act.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Australia: piano migranti contro i “non democratici” accende il caos Notizie correlate Migranti contro migranti: l’inchiesta che svela il sistema dei “mercenari” al confine greco, tra violenze e stupriUna vasta inchiesta della BBC ha portato alla luce un sistema inquietante lungo il confine tra Grecia e Turchia, migranti reclutati per respingere... Leggi anche: Minneapolis, Alex Pretti ucciso dall’ICE. Trump: “Colpa del caos scatenato dai Democratici” – La diretta