Minneapolis Alex Pretti ucciso dall’ICE Trump | Colpa del caos scatenato dai Democratici – La diretta

A Minneapolis, Alex Pretti, un uomo di 37 anni, è stato ucciso dall’ICE, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane. La notizia ha suscitato nuove tensioni nel paese, con il presidente Trump che attribuisce la responsabilità al caos generato dai Democratici. La vicenda evidenzia le crescenti tensioni legate alle politiche sull’immigrazione negli Stati Uniti.

Cresce la tensione negli Stati Uniti dove sabato un uomo di 37 anni, Alex Pretti, è stato ucciso a Minneapolis dall’ICE, la United States Immigration and Customs Enforcement. La tragedia è avvenuta qualche settimana dopo la morte di Renee Good, freddata il 7 gennaio scorso da un agente federale, sempre a Minneapolis. Migliaia di persone nel frattempo continuano a invadere le strade delle città statunitensi per protestare contro le violenze messe in atto dall’ICE. Barack Obama è intervenuto sulla tragedia definendola “ un campanello d’allarme per ogni americano ” mentre Donald Trump ha dato la colpa di tutto ciò ai dem. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Trump: “Uccisione Alex Pretti e Renee Good? Colpa del caos dei Democratici. L’Ice lascerà Minneapolis, a un certo punto”Nel corso di un’intervista al Wall Street Journal, Donald Trump ha affermato che l’Ice potrebbe lasciare Minneapolis, senza indicare una tempistica precisa.

Minneapolis, Alex Pretti ucciso dall’ICE. Obama: “Campanello d’allarme per ogni americano”L’uccisione di Alex Pretti da parte di un agente dell’ICE a Minneapolis ha suscitato reazioni e preoccupazioni sul rispetto dei diritti umani e sulle politiche migratorie negli Stati Uniti.

