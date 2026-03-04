Comune di Caserta avvia controlli sui furbetti dell’imposta di soggiorno

Il Comune di Caserta ha avviato controlli sulle strutture ricettive presenti in città, includendo sia alberghi che strutture extra alberghiere. L’obiettivo è verificare che ogni attività abbia regolarmente pagato l’imposta di soggiorno. Le verifiche riguardano tutte le strutture che offrono servizi di alloggio ai visitatori, con l’intento di assicurare il rispetto delle normative vigenti.

Il Comune di Caserta ha avviato una serie di controlli per accertare l'avvenuto pagamento dell'imposta di soggiorno da parte di ogni singola struttura ricettiva operante in città, sia alberghiera che extra alberghiera. L'ente comunale, sciolto per infiltrazioni camorristiche e attualmente amministrato da una Commissione Straordinaria guidata dal prefetto Antonella Scolamiero, a seguito delle verifiche incrociate già effettuate in sinergia tra il Suap (Sportello Unico Attività Produttive) e l' Ufficio Imposta di Soggiorno, ha infatti accertato una grave incongruenza tra i dati sulle presenze turistiche forniti alla Questura tramite il portale "Alloggiati Web" e i versamenti dell'imposta effettivamente dichiarati all'Ente.