Attacco hacker a Bookingcom

Il sito di prenotazioni online Booking.com ha comunicato di aver subito un attacco informatico. Secondo quanto affermato, alcuni dati personali di utenti sono stati sottratti, anche se non sono stati forniti dettagli sul numero di persone coinvolte. La piattaforma ha annunciato di essere al lavoro per gestire la situazione e tutelare gli utenti interessati. Al momento, non sono stati divulgati ulteriori chiarimenti sulle modalità dell’attacco né sui dati compromessi.

Il sito per la prenotazione di hotel Booking.com ha detto di aver subìto un attacco informatico, e che i dati personali di alcuni utenti sono stati sottratti: al momento non ha specificato quanti utenti siano stati coinvolti nell’attacco. I dati personali sottratti comprendono nomi, indirizzi email, numeri di telefono e dettagli delle prenotazioni, ma non dati relativi ai pagamenti. A confermare l’accaduto è stata la stessa società, che ha inviato una comunicazione ufficiale ai clienti per informarli di un accesso non autorizzato ad alcune informazioni personali. Nel messaggio si legge: “In Booking.com ci impegniamo a garantire la sicurezza e la protezione dei dati dei nostri ospiti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Attacco hacker a Booking.com Attacco Hacker a Booking.com: ATTENZIONE alle Truffe! Leggi anche: Attacco hacker a Booking.com: rubati i dati personali di alcuni utenti Leggi anche: Booking, attacco hacker e dati rubati: l'azienda avvisa gli utenti