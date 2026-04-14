Un esponente politico ha condannato fermamente un episodio considerato gravissimo, sottolineando che nessuno può minacciare il proprio governo. La dichiarazione arriva in risposta a un attacco rivolto a una leader di partito, con l'obiettivo di evidenziare la condanna unanime di fronte all'evento. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di diverse figure politiche, tutte concordi nel condannare l'accaduto.

“È accaduta una cosa gravissima e voglio esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest’aula, per l’attacco del presidente Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa Leone e voglio dire che l’Italia è un paese libero e sovrano e che la nostra Costituzione è chiara, l’Italia ripudia la guerra “. Così la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo nell’aula della Camera. “ Nessun Capo di Stato straniero può permettersi di attaccare o minacciare o mancare di rispetto al nostro paese e al nostro governo. Siamo avversari in quest’aula, ma siamo tutte e tutti cittadini italiani e rappresentanti degli italiani e non accetteremo attacchi o minacce al governo e al nostro paese”, ha concluso Schlein.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attacco di Trump a Meloni, Schlein: "Condanniamo l'accaduto, nessuno può minacciare il nostro governo"

Attacco di Trump a Meloni, Schlein: Condanniamo l'accaduto, nessuno può minacciare il governo

Come ha reagito la politica all’attacco di Trump verso Meloni. La rivale Schlein: «Nessun capo di Stato può permettersi di minacciare»Solidarietà unanime, ma con dei distinguo: queste le reazioni all’attacco frontale di Trump nei confronti della premier Giorgia Meloni.

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