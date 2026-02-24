Sanremo Carlo Conti gela La Russa sul caso Pucci | ‘Non obbligo nessuno’ poi fa chiarezza su Morgan
Carlo Conti ha chiarito che non ha mai imposto decisioni a Andrea Pucci, dopo aver acceso discussioni sul suo ruolo al Festival. La sua dichiarazione nasce dal fatto che alcune parole di La Russa sono state interpretate come pressioni sull’ospite. Conti ha poi spiegato che le scelte artistiche sono sempre state lasciate libere, anche in relazione a Morgan. La vicenda ha acceso un vivace dibattito tra pubblico e addetti ai lavori.
Al Festival più osservato d’Italia basta una frase per accendere la miccia. E quest’anno la miccia si chiama Andrea Pucci. Nel pieno della vigilia sanremese, il direttore artistico Carlo Conti si trova a rispondere a una domanda che intreccia spettacolo e politica: l’intervento del presidente del Senato Ignazio La Russa, che aveva evocato una “presenza riparatoria” del comico Andrea Pucci sul palco del Festival di Sanremo. La replica è diplomatica ma ferma: rispetto istituzionale sì, imposizioni no. “Non posso obbligare una persona a fare qualcosa contro la sua volontà”. Tradotto: Sanremo è un palco, non un’aula parlamentare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Sanremo 2026, Carlo Conti torna sul caso Pucci: “Nessuno mi ha obbligato, è stata una mia scelta autonoma. Quel palco fa paura”. Le parole a Domenica InCarlo Conti torna a parlare del caso Pucci durante Domenica In, spiegando che ha scelto di partecipare al Festival di Sanremo 2026 di sua iniziativa e senza pressioni esterne.
Sanremo 2026 "cristiano e democratico", Carlo Conti dribbla le polemiche da Ignazio La Russa al caso MorganCarlo Conti ha deciso di evitare le polemiche sollevate da Ignazio La Russa e il caso Morgan, affermando che Sanremo 2026 sarà un festival cristiano e democratico.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Sanremo, Conti Pressioni politiche? La mia storia parla per me; Sanremo 2026, blitz di Carlo Conti da Mara Venier: Andrea Bocelli super ospite. Poi punge Pucci: L'Ariston fa paura; Ema Stokholma pronta a Sanremo: Non sapevo cosa fosse. Le parole per Andrea Delogu; Sanremo, Meloni Io al Festival? Notizia totalmente inventata.
Sanremo 2026, Carlo Conti: «Il mio festival cristiano e democratico». Can Yaman: «Il fermo in Turchia? Nessun caso»È tutto pronto. Oggi, martedì 24 febbraio, parte ufficialmente il Festival di Sanremo, edizione numero 76. Le notizie di oggi in tempo reale. ilmessaggero.it
Sanremo, Carlo Conti: stasera l'incontro tra i due Sandokan sul palcoKabir Bedi e Can Yaman insieme Sanremo, 24 feb. (askanews) - Due Sandokan sul palco di Sanremo. Lo ha annunciato il conduttore Carlo Conti durante la conferenza stampa prima del debutto del Festival ... msn.com
Carlo Conti rende omaggio a Pippo Baudo, fonte dichiarata d’ispirazione, e lancia così la prima serata della rassegna – Questa sera si esibiscono tutti e trenta i Big - Serena Brancale e la coppia Fedez-Masini sembrano partire in pole, ma la gara è molto equil - facebook.com facebook
Carlo #Conti fa ridere i giornalisti con una battuta su #CanYaman: " Sull'abbronzatura mi batte, sul fisico non tanto". #sanremo #Sanremo2026 #festivaldisanremo x.com