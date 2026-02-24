Sanremo Carlo Conti gela La Russa sul caso Pucci | ‘Non obbligo nessuno’ poi fa chiarezza su Morgan

Carlo Conti ha chiarito che non ha mai imposto decisioni a Andrea Pucci, dopo aver acceso discussioni sul suo ruolo al Festival. La sua dichiarazione nasce dal fatto che alcune parole di La Russa sono state interpretate come pressioni sull’ospite. Conti ha poi spiegato che le scelte artistiche sono sempre state lasciate libere, anche in relazione a Morgan. La vicenda ha acceso un vivace dibattito tra pubblico e addetti ai lavori.

© Notizieaudaci.it - Sanremo, Carlo Conti gela La Russa sul caso Pucci: ‘Non obbligo nessuno’, poi fa chiarezza su Morgan