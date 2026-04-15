Attacchi hacker alle banche | arresti domiciliari per un esperto informatico a Napoli
Un esperto informatico è stato posto agli arresti domiciliari a Napoli in seguito a indagini della Polizia Postale. L'uomo era accusato di aver installato dispositivi per intercettare dati all’interno di sistemi bancari. Le indagini si sono concentrate su intrusioni notturne che hanno coinvolto diverse filiali, portando all’individuazione del professionista e al suo successivo provvedimento.
Installava dispositivi per intercettare dati nei sistemi bancari: individuato dalla Polizia Postale dopo indagini su intrusioni notturne in diverse filiali.. Per delega del Procuratore Distrettuale si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, sezione Cybersicurezza, nei confronti di un individuo, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di una serie di attacchi informatici in danno di numerose filiali di diversi istituti di credito.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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#Cronaca Cybersicurezza. Attacchi informatici in danno di numerose filiali di diversi istituti di credito: preso hacker già noto facebook
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