Attacchi hacker alle banche | arresti domiciliari per un esperto informatico a Napoli

Un esperto informatico è stato posto agli arresti domiciliari a Napoli in seguito a indagini della Polizia Postale. L'uomo era accusato di aver installato dispositivi per intercettare dati all’interno di sistemi bancari. Le indagini si sono concentrate su intrusioni notturne che hanno coinvolto diverse filiali, portando all’individuazione del professionista e al suo successivo provvedimento.